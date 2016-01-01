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معلومات هامة عن الداعشي الذي تم اعتقاله فجر أمس بفاس

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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معلومات هامة عن الداعشي الذي تم اعتقاله فجر أمس بفاس

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تفاصيل دقيقة حول العنصر الإرهابي الذي قام رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية باعتقاله فجر الجمعة بحي البورنيات بفاس.

وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يبلغ من العمر 42 سنة، حاصل على بطاقة الإقامة بإسبانيا حيث يتواجد أبناؤه وزوجته،.

وأضاف مصدرنا أن عملية الاعتقال جاءت بعد توصل السلطات المغربية بمذكرة من نظيرتها الإسبانية بشأن هذ الشخص المتهم بانتمائه إلى تنظيم داعش، حيث سيتم ترحيله إلى إسبانيا فور انتهاء التحقيقات.

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