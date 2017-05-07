الرئيسية | حوادث وقضايا | حادثة هوليودية بالدار البيضاء استعمل فيها الرصاص وهذه هي التفاصيل

حادثة هوليودية بالدار البيضاء استعمل فيها الرصاص وهذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حادثة هوليودية بالدار البيضاء استعمل فيها الرصاص وهذه هي التفاصيل

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر محلية بالدار البيضاء أن منطقة درب غلف شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اشتباكا خطيرا بين عصابة من جهة وأحد المواطنين الذين كانوا يستهدفونه.

وحسب ذات المصدر، فإن أفراد العصابة ترجلوا من سيارتهم وحاولوا اعتراض سبيل أحد المواطنين الذي كان قد ركن سيارته للتو ، حيث كانوا ينوون سرقة عربته بالقوة، إلا أنه شرع في الصراخ ليهب والده لنجدته مستعملا بندقية صيد أطلق منها أعيرة نارية أصابت إحداها فردا من العصابة بجرح غائر.

هذا وقد تمكن المهاجمون من الاستيلاء على البندقية والفرار بسرعة من مكان الحادث حاملين معهم زميلهم المصاب.

للإشارة فقد حاولت أخبارنا التأكد من الخبر من مصادر أمنية رسمية بالدار البيضاء لكن دون مجيب.

مجموع المشاهدات: 934 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | المهم
هذا اصبح خطيراً
المجرمون أصبحوا لا يهابون اَي شيء و رجال الأمن و الدرك يعانون في توقيف هؤلاء المجرمين لكن القضاء و السجن لا يقومان بدورهما حيث تجد ان القضاء جد متساهل في الأحكام و السجن يوفر لهم كل متطلبات الحياة من مبيت و اكل و شرب و ترفيه وتطبيب الخ
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/07 - 02:56
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات