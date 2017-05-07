حادثة هوليودية بالدار البيضاء استعمل فيها الرصاص وهذه هي التفاصيل

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر محلية بالدار البيضاء أن منطقة درب غلف شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اشتباكا خطيرا بين عصابة من جهة وأحد المواطنين الذين كانوا يستهدفونه.

وحسب ذات المصدر، فإن أفراد العصابة ترجلوا من سيارتهم وحاولوا اعتراض سبيل أحد المواطنين الذي كان قد ركن سيارته للتو ، حيث كانوا ينوون سرقة عربته بالقوة، إلا أنه شرع في الصراخ ليهب والده لنجدته مستعملا بندقية صيد أطلق منها أعيرة نارية أصابت إحداها فردا من العصابة بجرح غائر.

هذا وقد تمكن المهاجمون من الاستيلاء على البندقية والفرار بسرعة من مكان الحادث حاملين معهم زميلهم المصاب.

للإشارة فقد حاولت أخبارنا التأكد من الخبر من مصادر أمنية رسمية بالدار البيضاء لكن دون مجيب.