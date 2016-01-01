مندوبية السجون تُوضح بخصوص فرار سجين من مستشفى بني ملال
بواسطة 57 دقيقة مضت
أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن السجين (ح.ج) قام بتنفيذ عملية فرار مؤخرا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الذي أودع به ابتداء من 27 أبريل الماضي قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج.
وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين الفار كان معتقلا من أجل قضيتين، الأولى محكوم فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة، والثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ 15 غشت 2022.
وسجل البلاغ أن حراسة السجناء أثناء استشفائهم بالمستشفيات العمومية لا تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
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