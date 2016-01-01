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مأساة حقيقية...فتاة قاصر بأكادير تنجب طفلا من والدها

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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مأساة حقيقية...فتاة قاصر بأكادير تنجب طفلا من والدها

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أماطت جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل عن تفاصيل المأساة التي تعيشها إحدى الأسر بجماعة الدراركة القريبة من أكادير بعدما وضعت ابنتهم القاصر رضيعا ناتجا عن الاستغلال الجنسي الذي تعرضت له على يد والدها .

وحسب الجمعية المذكورة، فإن الفتاة الضحية تدهورت حالتها النفسية بشكل كبير بعد الوضع بسبب طفلها الذي هو في ذات الوقت أخاها.

هذا وطالبت الجمعية في مراسلة موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير التدخل العاجل لوضع الرضيع بمؤسسة مختصة بمثل هذه الحالات.

 
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