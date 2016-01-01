مؤلم...هكذا وضعت فتاة حدا لحياتها بطريقة مآساوية

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصادرها أن سيدة في الأربعينات من عمرها تدعى ف.أ وضعت حدا لحياتها شنقا مساء أمس السبت بمنطقة أنزو إقليم أزيلال.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت بمكان الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين فتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الضحية على الانتحار بهذه الطريقة المآساوية ، فيما نقلت جثتها لمستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

هذا وتعرف جهة بني ملال خنيفرة تزايد مخيف في حالات الانتحار في صفوف الرجال والنساء ، حيث سجلت مؤخرا أزيد من أربع حالات .