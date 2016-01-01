الرئيسية | حوادث وقضايا | مديرة المركب السجني الخاص بالنساء ومديرة معقل بعكاشة تتبادلان الضرب و الجرح .. بسبب " قفة " !

مديرة المركب السجني الخاص بالنساء ومديرة معقل بعكاشة تتبادلان الضرب و الجرح .. بسبب " قفة " !

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مديرة المركب السجني الخاص بالنساء ومديرة معقل بعكاشة تتبادلان الضرب و الجرح .. بسبب " قفة " !

أخبارنا المغربية : متابعة 

في عددها الصادر يوم غد الإثنين ، أفادت يومية "المساء" ، أن فضيحة بالمركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء الخاص بالنساء، تفجرت مؤخرا، بطلتها مديرة المركب السجني ورئيسة المعقل تبادلتا الضرب والجرح، وذلك بعد صراع حول " القفة " التي تدخل إلى السجينات بالمركب السجني عكاشة.

و أوضحت ذات اليومية، أن مديرة المركب السجني الخاص بالنساء أصدرت أوامر بمنع دخول الخضر إلى المركب السجني، في حين رفضت رئيسة المعقل التعليمات بدعوى أنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى نشوب معركة بين الموظفتين أمام مرأى العديد من الموظفات بالمركب السجني بعين السبع.

و أضاف نفس المصدر ، أن المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دخلت على الخط، إذ انتقل مفتشون إلى السجن المذكور قصد الاستماع إلى إفادات كل من رئيسة المعقل، التي تتهم مديرة المركب السجني بخرق القوانين الداخلية الجاري بها العمل. حيث من المنتظر أن تصدر عقوبات في حق المعنيتين بالأمر لتجاوزهما المساطر الإدارية المعمول بها.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات