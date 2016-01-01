مديرة المركب السجني الخاص بالنساء ومديرة معقل بعكاشة تتبادلان الضرب و الجرح .. بسبب " قفة " !

أخبارنا المغربية : متابعة

في عددها الصادر يوم غد الإثنين ، أفادت يومية "المساء" ، أن فضيحة بالمركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء الخاص بالنساء، تفجرت مؤخرا، بطلتها مديرة المركب السجني ورئيسة المعقل تبادلتا الضرب والجرح، وذلك بعد صراع حول " القفة " التي تدخل إلى السجينات بالمركب السجني عكاشة.

و أوضحت ذات اليومية، أن مديرة المركب السجني الخاص بالنساء أصدرت أوامر بمنع دخول الخضر إلى المركب السجني، في حين رفضت رئيسة المعقل التعليمات بدعوى أنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى نشوب معركة بين الموظفتين أمام مرأى العديد من الموظفات بالمركب السجني بعين السبع.

و أضاف نفس المصدر ، أن المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دخلت على الخط، إذ انتقل مفتشون إلى السجن المذكور قصد الاستماع إلى إفادات كل من رئيسة المعقل، التي تتهم مديرة المركب السجني بخرق القوانين الداخلية الجاري بها العمل. حيث من المنتظر أن تصدر عقوبات في حق المعنيتين بالأمر لتجاوزهما المساطر الإدارية المعمول بها.