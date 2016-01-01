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معطيات جديدة تكشف عنها التحقيقات مع قاتلي مصور لاماب

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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معطيات جديدة تكشف عنها التحقيقات مع قاتلي مصور لاماب

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تفاصيل جديدة تلك التي كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية مع المتهمين الرئيسين في جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مصور صحافي عامل بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الإثنين، فإن أحد المتهمين سبق وأن طلب من الضحية إقراضه مبلغا ماليا قدره 12 مليون سنتيم، فوعده الأخير بمنحه إياه قريبا، وهو ما أغرى الجاني ودفعه للتخطيط مع شريكه لسرقة المبلغ المذكور من بيت الضحية عندما يسهران معه كعادتهما.

وأضاف المتهمان للمحققين أنهما بعدما انتهوا من تناول العشاء قاما بتقييد الضحية على كرسي وتكميم فمه، وعندما قاومهما وجها له ضربات أفقدته الوعي ، ليشرعا في البحث عن المبلغ لكن دون جدوى، فاكتفيا بأشياء زهيدة وفرا إلى مدينتهما دون أن يدركا أن الضحية فارق الحياة.

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