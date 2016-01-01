معلم يضع حدا لحياته شنقا وأسرته تتهم المستشفى بالإهمال في إنقاذ حياته

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شخصا من مواليد 1961 يعمل معلما وضع قبل قليل حدا لحياته شنقا داخل منزله بأحد أحياء بني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فأسرة الضحية سارعت إلى انزاله ونقله على متن سيارة خفيفة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث تقول الأسرة أن لا أحد من الأطباء قدم له الاسعافات أو حاول إنقاذه ، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل السيارة ، ويتم نقله إلى مستودع الأموات.

وحسب مصدر " أخبارنا" فأسرة الراحل رفضت أن يخضع للتشريح ، احتجاجا على اهماله من طرف المستشفى والتقصير في انقاذ حياته.

هذا وحلت بالمستشفى الشرطة القضائية وشرطة المداومة والشرطة التقنية والعلمية ، حيث تم فتح التحقيق في النازلة لمعرفة أسباب وفاة الضحية الذي خلف موته حزنا كبيرا بين أفراد أسرته وجيرانه وزملائه.

هذا وسبق ان انتحرت سيدة أمس السبت بانزو قليم أزيلال وهو ما يجعل شبح الانتحار يخيم من جديد على جهة بني ملال خنيفرة .