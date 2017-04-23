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الداخلية المغربية تفكك خلية " داعشية " جديدة بتنسيق مع الأمن الإسباني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الداخلية المغربية تفكك خلية " داعشية " جديدة بتنسيق مع الأمن الإسباني

أخبارنا المغربية : الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن هذه العملية الأمنية، تزامنت مع إيقاف شريكين للمشتبه فيه يقيمان بإسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لمواجهة التهديدات المتنامية لما يسمى ب"الدولة الإسلامية".

و أوضح البلاغ أن  التحريات الأولية، أظهرت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية العراقية في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال بصفوف "داعش"، من بينهم أخ أحد الموقوفين.

وسيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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