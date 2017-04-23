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واقعة " مي عيشة " تتكرر في طانطان و هذا ما طالبت به الشابة التي هددت بالانتحار

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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واقعة " مي عيشة " تتكرر في طانطان و هذا ما طالبت به الشابة التي هددت بالانتحار

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

في حادث مماثل لذلك الذي شهدته العاصمة الرباط خلال الشهر الماضي ، حين هددت " مي عيشة "  بالانتحار من أعلى عمود كهربائي، استغلت شابة في مدينة طانطان ، أمس الأحد،  مرور " كرنفال طانطان" الذي يقام في اطار موسم " أموكار "، لتصعد إلى عمود كهربائي مهددة بالانتحار أمام حشد من الناس ، مطالبة  السلطات بضرورة التدخل لتمكين عائلتها من تعويض عقب وفاة أفراد منها في حادثة سير مميتة.

و حلت العناصر الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، بعين المكان ، و نجت في إقناع الشابة بالعدول عن فكرة الانتحار، وفق ما أوردته مصادر محلية .

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