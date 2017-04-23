مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها الثالث بالأرض بعد سقوطها من الطابق الرابع.

مصادر محلية قالت أن والدة الضحية توجهت لقضاء بعض الحاجيات تاركة إياها رفقة والدتها، لكن هذه الأخيرة غفلت عنها لبرهة ولم تنتبه لها عندما صعدت كنبة لتطل من النافذة، حيث فقدت توازنها وسقطت من ذلك الارتفاع لتفارق الحياة على الفور.

هذا وقد تم نقل جثمان الضحية عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد.