نقل رجل أمن إلى المستعجلات بعدما هوى عليه بارون مخدرات بحجر

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تعرض رجل أمن برتبة مقدم شرطة لإصابة بليغة أثناء عملية مطاردة، قادتها مصالح المنطقة الإقليمية لأمن سيدي سليمان، لبارون مخدرات، وصدرت فى حقه مجموعة من مذكرات البحث، قبل أن يسقط فى قبضة المصالح الأمنية.

و قالت يومية المساء، أن المشتبه به أبدى مقاومة عنيفة تجاه العناصر الأمنية، حيث اعتدى بحجر كبير على رجل الأمن، الذي تم نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمى، فيما تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من جل التهم التي سيتابع من أجلها.