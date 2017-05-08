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نقل رجل أمن إلى المستعجلات بعدما هوى عليه بارون مخدرات بحجر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

تعرض رجل أمن برتبة مقدم شرطة لإصابة بليغة أثناء عملية مطاردة، قادتها مصالح المنطقة الإقليمية لأمن سيدي سليمان، لبارون مخدرات، وصدرت فى حقه مجموعة من مذكرات البحث، قبل أن يسقط فى قبضة المصالح الأمنية.

و قالت يومية المساء، أن المشتبه به أبدى مقاومة عنيفة تجاه العناصر الأمنية، حيث اعتدى بحجر كبير على رجل الأمن، الذي تم نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمى، فيما تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من جل التهم التي سيتابع من أجلها.

 
 
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1 |
وخصنا نعرفو السبب الحقيقي الى كنتو دمقراطيين وراكم غدي تقلبو الصراحة وغدي تبرؤو البوليسي وغدي ترجعوع الضحية مع انه هو الضالم كيف ماديما قاليك البوليسي فيه 12 شاهد قولولي فين كينا هادي غير فلمغرب والامن حترمو الشعب باش الشعب يحترمكوم ونتوم غير قليه راسو البوليسي يجبد الفردي ويقتل شكون لي عطاك الحق باش تقتل يابولولو
مقبول مرفوض
-3
تقرير كغير لائق 2017/05/08 - 05:41
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