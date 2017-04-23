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حريق مهول يودي بحياة شيخ طاعن في السن بأكادير، وفضيحة تتفجر حول هذا الحريق

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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حريق مهول يودي بحياة شيخ طاعن في السن بأكادير، وفضيحة تتفجر حول هذا الحريق

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن حريقا مهولا شب  صباح اليوم بأحد  المنازل الكائنة بحي إحشاش بمدينة أكادير.

وحسب المعطيات المتحصلة من عين المكان فالحادث نتج عن سقوط شمعة كان يستعملها شيخ طاعن في السن للإضاءة، على بعض الأغطية الصوفية، مما جعل النيران تشتعل بسرعة هائلة حصرت معها صاحب المنزل الذي لقي مصرعه مختنقا بدخان الحريق.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين عملوا على السيطرة على النيران التي كانت ستجتاح المنازل المجاورة لولا الألطاف الإلهية وسرعة تدخل المطافئ.

وخلف هذا الحريق المفجع استياء واستنكار كبير لمجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية الذين أكدوا لموقع "أخبارنا المغربية" عن إستغرابهم من تواجد منزل وسط مدينة يقولون عنها أنها سياحية غير مزود بالكهرباء، ومحملين كافة المسؤولية فيما وقع للمجلس الجماعي للمدينة.

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