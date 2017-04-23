عاجل .. هذا هو الحكم الصادر في قضية " ولد لفشوش " و الشرطة !
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، اليوم الإثنين، حمزة الدرهم ، الذي اشتهر على مواقع التواصل بـ" ولد الفشوش "، بسنتين سجنا نافذا ، و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم ، بعدما توبع بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.
و تسبب " ولد الفشوش " ، الشهر المنصرم، في حادثة سير بأحد شوارع الرباط، في ساعات متأخرة من الليل، حيث صدمت سيارته الفاخرة سيارة أخرى كانت متوقفة بالضوء الأحمر .
و ظهر " ولد الفشوش " في شريط انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل ، وهو يستهزئ من عناصر الشرطة التي كانت بصدد تحرير محضر معاينة الحادثة .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.
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