عاجل... ثلاثة حوادث متفرقة وفي آن واحد لدراجات نارية صينية الصنع مع سيارات خفيفة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ثلاثة حوادث متفرقة وقعت في آن واحد قبل قليل من مساء اليوم الاثنين بشارع ابن خلدون ببني ملال ، الأولى قرب التكوين المهني بين دراجة c90 وسيارة خفيفة ، والثانية بنفس الشارع وغير بعيد عن الحادثة الأولى بالقرب من مدخل احمد الصومعي بين سيارة خفيفة ودراجة c90 ، أما الحادثة الثالثة بالقرب من بريد المغرب هي الأخرى بين سيارة خفيفة ودراجة نارية من النوع الصيني.

هذا وتتسبب الدراجات النارية لاسيما الصينية الصنع منها في حوادث كثيرة ، بعضها يكون مميتا ويزهق العديد من الأرواح.