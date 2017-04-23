عاجل... ثلاثة حوادث متفرقة وفي آن واحد لدراجات نارية صينية الصنع مع سيارات خفيفة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ثلاثة حوادث متفرقة وقعت في آن واحد قبل قليل من مساء اليوم الاثنين بشارع ابن خلدون ببني ملال ، الأولى قرب التكوين المهني بين دراجة c90 وسيارة خفيفة ، والثانية بنفس الشارع وغير بعيد عن الحادثة الأولى بالقرب من مدخل احمد الصومعي بين سيارة خفيفة ودراجة c90 ، أما الحادثة الثالثة بالقرب من بريد المغرب هي الأخرى بين سيارة خفيفة ودراجة نارية من النوع الصيني.
هذا وتتسبب الدراجات النارية لاسيما الصينية الصنع منها في حوادث كثيرة ، بعضها يكون مميتا ويزهق العديد من الأرواح.
شاشة أخبارنا
مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر
- رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟