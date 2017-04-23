مُثير .. سجين يدير موقعا إخباريا من داخل زنزانته بطنجة

أخبارنا المغربية : متابعة

قامت مصالح النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بفتح تحقيق مفصل مع سجين يملك موقعا إلكترونيا بالمدينة ، سبق أن وجهت إليه تهم حول النصب والاحتيال والابتزاز، وذلك على خلفية الاشتباه فى تحديثه لهذا الموقع وهو داخل السجن المحلي "فيلاج فيلاج"، بالرغم من صدور تعليمات قضائية بحجب هذا الموقع، نظرا لكونه لا يتوفر على الوثائق القانونية الخاصة فى ظل مدونة النشر الجديدة.

وحسب يومية " الأخبار" في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء ، فإن صاحب هذا الموقع تمكن، خلال الأيام القليلة الماضية، من نشر معلومات ضد أحد المحامين يرجح كونه يترافع ضده لصالح بعض الضحايا بعد أن وضعت نحو 30 شكاية ضد المتهم، بعض منها ذات طابع جنائي.