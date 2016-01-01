إصابات في صفوف الأمن والتجار في تفريق احتجاج بخريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة :

خلف تدخل أمني في حق تجار بمدينة خريبكة إصابة أمنيين اثنين وخمسة تجار، بعد زوال اليوم الاثنين، وذلك بعدما احتلوا الشارع العام وعرقلوا حركة السير بشارع مولاي يوسف وسط المدينة، متجهين صوب مقر الباشوية للاحتجاج على ما أسموه تملص الباشا من وعوده بتحرير الملك العمومي

مصدر رفض الكشف عن هويته أكد بأن الباشا لم يقدم وعودا بإخلاء شارع مولاي اسماعيل "شوفوني" الملك العمومي، وإنما تعهد بتنظيم الباعة الجائلين بالشارع إلى حين تنقيلهم للسوق النموذجي قرب مرجان.

وأضاف ذات المصدر أن التجار المحتجين احتلوا شارع مولاي يوسف وعرقلوا حركة السير، و لم يمتثلوا لنداءات رجال الأمن والسلطة المحلية بالعودة إلى ساحة المجاهدين، إلا أنهم أبوا الانصياع للأوامر، فكان الرد سريعا من رجال الأمن للحفاظ على الأمن وحركة السير بالشارع، فبدأ التدافع بين التجار والأمن مخلفا إصابة رجل أمن و خمسة تجار إصابات مختلفة، نقلوا على إثرها صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي.

مصدر طبي أكد أن الإصابات كانت خفيفة ولا تستدعي حصول المصابين على شواهد طبية، وذلك بعدما لم تكشف الفحوصات الطبية عن حالات خطيرة، ليغادر الجميع المستعجلات .