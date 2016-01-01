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شهداء الصهد بداو في تطوان ... غرق طفل بواد مارتيل و البحث مازال جاريا عن جثته

بواسطة أخبارنا المغربية 57 دقيقة مضت
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شهداء الصهد بداو في تطوان ... غرق طفل بواد مارتيل و البحث مازال جاريا عن جثته

أخبارنا المغربية 

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن جماعة السحتريين بتطوان اهتزت منتصف نهار اليوم الاثنين على وقع خبر غرق طفل يبلغ من العمر 11 سنة، عندما كان يستمتع بالسباحة بوادي مارتيل.

وحلت بعين المكان فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية و القيادة للبحث عن جثة الطفل الذي ينحدر من دوار عين هابط حسب بعض الشهود .

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