مغربية قاطنة بسويسرا تقاضي " لارام " بعد ضياع تذاكرها بسبب خطأ فادح (فيديو)
أخبارنا المغربية : الرباط
قررت مواطنة مغربية مقيمة بسويسرا ، أمس الإثنين، رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الملكية المغربية ، وذلك بسبب تأخر رحلتها لساعات طويلة، حيث نسيت وكالة تابعة لـ"لارام" أن تدخل تذكرتي رضيعيها في نظام الحاسوب.
و ظهرت السيدة بمطار محمد الخامس في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل ، تستفسر عن سبب هذا الخطأ ، حيث أخبرتها إدارة " لارام " أن وكالة الرباط هي المتسببة في هذا الخلل .
و لجأت المواطنة المغربية الى القضاء ، بعدما عادت مرة أخرى في محاولة لإيجاد حل لاستدراك الرحلة، حيث طالبتها مستخدمة بالوكالة بأداء غرامة عقدرها 3000 درهم عن تأخر الرحلة، و بعد خروجها لإحضار المبلغ تفاجأت بالمستخدمة تغادر مقر عملها دون أن تهتم بمشكلتها.
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