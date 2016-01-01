مغربية قاطنة بسويسرا تقاضي " لارام " بعد ضياع تذاكرها بسبب خطأ فادح (فيديو)

أخبارنا المغربية : الرباط

قررت مواطنة مغربية مقيمة بسويسرا ، أمس الإثنين، رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الملكية المغربية ، وذلك بسبب تأخر رحلتها لساعات طويلة، حيث نسيت وكالة تابعة لـ"لارام" أن تدخل تذكرتي رضيعيها في نظام الحاسوب.

و ظهرت السيدة بمطار محمد الخامس في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل ، تستفسر عن سبب هذا الخطأ ، حيث أخبرتها إدارة " لارام " أن وكالة الرباط هي المتسببة في هذا الخلل .

و لجأت المواطنة المغربية الى القضاء ، بعدما عادت مرة أخرى في محاولة لإيجاد حل لاستدراك الرحلة، حيث طالبتها مستخدمة بالوكالة بأداء غرامة عقدرها 3000 درهم عن تأخر الرحلة، و بعد خروجها لإحضار المبلغ تفاجأت بالمستخدمة تغادر مقر عملها دون أن تهتم بمشكلتها.