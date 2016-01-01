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أمريكا تقوم بتدريس اللهجة المغربية لعناصر " المارينز "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أمريكا تقوم بتدريس اللهجة المغربية لعناصر " المارينز "

أخبارنا المغربية : 

يبدو أن البحرية الأمريكية مهتمة باللغة العربية واللهجة والثقافة المغربيتين، إذ أطلقت برنامجا لتدريسها لطلبتها بالرباط، في إطار برنامجها الخاص بالدراسة بالخارج والتابع لها.

و حسب مصادر يومية المساء التي أوردت الخبر، فإنه سيتم تدريس اللهجة المغربية والثقافة واللغة العربية بالمغرب، وتحديدا بالرباط، حيث يهم الطلب وضع صفقة للتدريس، في إطار برنامج الدراسة بالخارج التابع للأكاديمية البحرية الأمريكية.

و أشارت هذه الأخيرة إلى أن الطلب الذي تم وضعه يهم بالأساس تحديد شروط التفاوض والسعر الموحد حول هذه الصفقة، إلى جانب تحديده لشروط أخرى تتعلق أيضا ببرنامج الدراسة ذاته.

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