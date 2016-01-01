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جريمة قتل داخل سجن سلا و هذه التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 28 دقيقة مضت
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جريمة قتل داخل سجن سلا و هذه التفاصيل

أعلنت إدارة السجن المحلي سلا 1 أن السجين (س.ن) توفي في طريقه إلى المستشفى، وذلك عقب تعرضه لاعتداء من طرف سجين آخر يقيم معه بنفس الغرفة.

 

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه حسب تصريحات المعتدي والشهود من النزلاء، فإن شجارا وقع بين السجينين المعنيين حوالي الساعة الواحدة صباحا من اليوم الثلاثاء، حيث ارتطم رأس السجين المتوفى بالسرير الحديدي ليتدخل موظفو المؤسسة من أجل نقله إلى المستشفى، غير أنه توفي في الطريق إليه.

 

وأضاف البلاغ أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة التي حلت بالمؤسسة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، كما تم إخبار عائلة السجين الراحل وفقا لما ينص عليه القانون.

 
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