مستشار جماعي مبحوث عنه يسلم نفسه للدرك الملكي وهذه هي العقوبة الحبسية المحكوم بها

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن مستشار جماعيا سابقا مبحوث عنه من طرف الدرك الملكي بأولاد عياد الفقيه بن صالح ، سلم نفسه أول أمس بعدما كان هاربا لمدة تزيد عن سنة.

ووفق المصدر ل" أخبارنا" فالمستشار كانت المحكمة قد حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم ، بتهم تتعلق بتزوير محرر واستعماله رفقة الرئيس السابق الذي حكمت عليه المحكمة هو الآخر ب8 أشهر حبسا نافذا.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف ببني ملال في القضية ، فيما تم إيداع المستشار الجماعي السجن المحلي ببني ملال.