مستشار جماعي مبحوث عنه يسلم نفسه للدرك الملكي وهذه هي العقوبة الحبسية المحكوم بها
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن مستشار جماعيا سابقا مبحوث عنه من طرف الدرك الملكي بأولاد عياد الفقيه بن صالح ، سلم نفسه أول أمس بعدما كان هاربا لمدة تزيد عن سنة.
ووفق المصدر ل" أخبارنا" فالمستشار كانت المحكمة قد حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم ، بتهم تتعلق بتزوير محرر واستعماله رفقة الرئيس السابق الذي حكمت عليه المحكمة هو الآخر ب8 أشهر حبسا نافذا.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف ببني ملال في القضية ، فيما تم إيداع المستشار الجماعي السجن المحلي ببني ملال.
شاشة أخبارنا
هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي لازالت فضيحة الجنس مقابل النقط التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان تطل علينا كل يوم بجديد، وذلك بعد اعتقال أستاذ الرياضيات ... تفاصيل أكثر
- مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
- فايسبوكيون ينتقدون "ميتر جيمس" بسبب وضع يده على كتف الملك : حيد يدك .. راه الملك هاداك
- مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح
- غريب : زوجة مسؤول نافذ تتحول إلى الآمر والناهي في عمالة القنيطرة
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟