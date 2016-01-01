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مستشار جماعي مبحوث عنه يسلم نفسه للدرك الملكي وهذه هي العقوبة الحبسية المحكوم بها

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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مستشار جماعي مبحوث عنه يسلم نفسه للدرك الملكي وهذه هي العقوبة الحبسية المحكوم بها

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن مستشار جماعيا سابقا مبحوث عنه من طرف الدرك الملكي بأولاد عياد الفقيه بن صالح ، سلم نفسه أول أمس بعدما كان هاربا لمدة تزيد عن سنة.

ووفق المصدر ل" أخبارنا" فالمستشار كانت المحكمة قد حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم ، بتهم تتعلق بتزوير محرر واستعماله رفقة الرئيس السابق الذي حكمت عليه المحكمة هو الآخر ب8 أشهر حبسا نافذا.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف ببني ملال في القضية ، فيما تم إيداع المستشار الجماعي السجن المحلي ببني ملال.

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