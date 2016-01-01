بالفيديو...مهاجران مغربيان بإيطاليا ينفذان حيلة ذكية لسرقة ضحاياهما
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
تورط مرة أخرى شابان محسوبان على الجالية المغربية بإيطاليا في عدة أعمال سرقة "بالحيلة"، وذلك حسب ما أوردته بعض الصحف الإيطالية.
وحسب الفيديو المتداول، فإن أحد المتهمين يتكلف بإلهاء الضحية عبر سؤاله عن شيء ما، فيما يقوم المشترك الثاني في السرقة بحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه من ممتلكات الضحية وهو الأمر الذي رصدته كاميرات المراقبة عدة مرات.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين عبر مقاطع الفيديو من داخل القطار التي وثقت جميع جرائمهما.
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