هذا هو الزي الصيفي الجديد للشرطة المغربية
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني
ظهر اليوم الثلاثاء، رجال الأمن بشوارع المملكة ، مرتدين الزي النظامي الجديد الخاص بالفترة الصيفية، تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني.
و يتكون الزي الصيفي من قميص أبيض، يحمل الشارة المعدنية، التي تتضمن هوية الشرطي التعريفية، بالإضافة إلى شارة الكتف، التي تدل على الفرقة أو الوحدة الامنية التي ينتمي اليها.
هذا ، و سبق لعناصر الأمن أن ظهروا في يناير الماضي، مرتدين الزي النظامي الجديد الذي تم تصميمه تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة لمديرية الأمن، التي تصب في اتجاه تحديث القطاع و مواكبة التطورات الحديثة.
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