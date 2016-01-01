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هذا هو الزي الصيفي الجديد للشرطة المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا هو الزي الصيفي الجديد للشرطة المغربية هذا هو الزي الصيفي الجديد للشرطة المغربية

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني 

ظهر اليوم الثلاثاء، رجال الأمن بشوارع المملكة ، مرتدين الزي النظامي الجديد الخاص بالفترة الصيفية، تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني.

و يتكون الزي الصيفي من قميص أبيض، يحمل الشارة المعدنية، التي تتضمن هوية الشرطي التعريفية، بالإضافة إلى شارة الكتف، التي تدل على الفرقة أو الوحدة الامنية التي ينتمي اليها.

هذا ، و سبق لعناصر الأمن أن ظهروا في يناير الماضي، مرتدين الزي النظامي الجديد الذي تم تصميمه تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة لمديرية الأمن، التي تصب في اتجاه تحديث القطاع و مواكبة التطورات الحديثة.

 
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