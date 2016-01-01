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ضابطة تتهم مسؤولا أمنيا رفيعا بالتحرش الجنسي و تجره الى القضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ضابطة تتهم مسؤولا أمنيا رفيعا بالتحرش الجنسي و تجره الى القضاء

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني 

فضيحة من العيار الثقيل ، فجرتها ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بأزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، حين وجهت شكاية مباشرة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تتهم من خلالها مسؤولا أمنيا رفيع المستوى تعمل تحت إمرته بالأمن الإقليمي للجديدة بالتحرش الجنسى واستغلال النفوذ والشطط في استعمال سلطته

و أوضحت يومية المساء التي اوردت الخبر في عددها الاخير ، أنه مباشرة بعد توصله بالشكاية التى أحدثت زلزالا ببناية المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت الأخيرة لجنة تفتيش مركزية إلى أمن الجديدة، رفعت من خلاله تقريرها إلى المدير العام الذي أعطى أوامره بنقل الملف إلى القضاء، حيث تم الاستماع إلى المشتكية فى البداية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ذلك تم الاستماع إلى الشاهد الوحيد في القضية.

 

 

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