الرئيسية | حوادث وقضايا | مغربي يثور بشكل خطير بعد منعه من ولوج مدينة سبتة و هذا ما فعله

مغربي يثور بشكل خطير بعد منعه من ولوج مدينة سبتة و هذا ما فعله

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مغربي يثور بشكل خطير بعد منعه من ولوج مدينة سبتة و هذا ما فعله

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

اقدم مواطن مغربي على جرح نفسه بسكين بسبب منعه من ولوج مدينة سبتة المحتلة ، مساء اليوم الثلاثاء، لكون وثائق سيارته لا تستجيب للقوانين الجاري بها العمل على الصعيد الاوروبي.

و حسب مواقع اخبارية اسبانية ، كان المواطن المغربي يمتطي سياراة رباعية الدفع حيث تم توقيفه في المعبر الحدودي في حدود الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، لكونه لا يتوفر على  الوثائق اللازمة حيث طلب منه الامن الاسباني العودة الى المغرب ، لكنه ثار غاضبا و اخرج سكينا و شرع في توجيه ضربات الى عنقه و ذراعيه و مختلف انحاء جسده.

و امام هذا الوضع ، طالبت عناصر الحرس المدني الاسباني باحضار سياراة الاسعاف ، لكن المواطن المغربي رفض ركوبها ، قبل تدخل السلطات المغربية في نهاية المطاف التي سيطرت على الموقف و نجحت في اقناعه بالعودة من حيث اتى. 

مجموع المشاهدات: 2243 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات