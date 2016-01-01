مغربي يثور بشكل خطير بعد منعه من ولوج مدينة سبتة و هذا ما فعله
اخبارنا المغربية : نوفل العمراني
اقدم مواطن مغربي على جرح نفسه بسكين بسبب منعه من ولوج مدينة سبتة المحتلة ، مساء اليوم الثلاثاء، لكون وثائق سيارته لا تستجيب للقوانين الجاري بها العمل على الصعيد الاوروبي.
و حسب مواقع اخبارية اسبانية ، كان المواطن المغربي يمتطي سياراة رباعية الدفع حيث تم توقيفه في المعبر الحدودي في حدود الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، لكونه لا يتوفر على الوثائق اللازمة حيث طلب منه الامن الاسباني العودة الى المغرب ، لكنه ثار غاضبا و اخرج سكينا و شرع في توجيه ضربات الى عنقه و ذراعيه و مختلف انحاء جسده.
و امام هذا الوضع ، طالبت عناصر الحرس المدني الاسباني باحضار سياراة الاسعاف ، لكن المواطن المغربي رفض ركوبها ، قبل تدخل السلطات المغربية في نهاية المطاف التي سيطرت على الموقف و نجحت في اقناعه بالعودة من حيث اتى.
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