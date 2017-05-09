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خطير و عاجل .. اعتقال شخص بمدينة طنجة و بحوزته حزام ناسف

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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خطير و عاجل .. اعتقال شخص بمدينة طنجة و بحوزته حزام ناسف

أخبارنا المغربية : طنجة

قامت عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مساء أمس يوم الثلاثاء ، بمداهمة منزل في حي كورزيانة بمنطقة بني مكادة القديمة بمدينة طنجة، و اعتقلت شخصا يعتقد أنه كان يحضر لتنفيذ عملية  إرهابية .

و حسب معطيات أوردتها مواقع محلية ، جرى العثور بحوزة الشخص المعتقل على حزام ناسف و مواد تستعمل في صناعة المتفجرات.

و لحدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزراة الداخلية أو المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الواقعة .

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