خطير و عاجل .. اعتقال شخص بمدينة طنجة و بحوزته حزام ناسف

أخبارنا المغربية : طنجة

قامت عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مساء أمس يوم الثلاثاء ، بمداهمة منزل في حي كورزيانة بمنطقة بني مكادة القديمة بمدينة طنجة، و اعتقلت شخصا يعتقد أنه كان يحضر لتنفيذ عملية إرهابية .

و حسب معطيات أوردتها مواقع محلية ، جرى العثور بحوزة الشخص المعتقل على حزام ناسف و مواد تستعمل في صناعة المتفجرات.

و لحدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزراة الداخلية أو المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الواقعة .