خطير و عاجل .. اعتقال شخص بمدينة طنجة و بحوزته حزام ناسف
أخبارنا المغربية : طنجة
قامت عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مساء أمس يوم الثلاثاء ، بمداهمة منزل في حي كورزيانة بمنطقة بني مكادة القديمة بمدينة طنجة، و اعتقلت شخصا يعتقد أنه كان يحضر لتنفيذ عملية إرهابية .
و حسب معطيات أوردتها مواقع محلية ، جرى العثور بحوزة الشخص المعتقل على حزام ناسف و مواد تستعمل في صناعة المتفجرات.
و لحدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزراة الداخلية أو المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الواقعة .
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