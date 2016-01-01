طبيبة أسنان تنتحر شنقا داخل عيادتها بطنجة

أخبارنا المغربية : طنجة

أقدمت طبيبة أسنان تبلغ من العمر 33 سنة ، على الانتحار شنقا داخل عيادتها، صباح يوم أمس الثلاثاء، بحي ظهر القنفود في طنجة .

و حسب موقع طنجة 7 ، جرى العثور على الطبيبة جثة هامدة داخل عيادتها ، دون أن تعرف لحد الان دوافع الحادث.

و جرى نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" من أجل التشريح الطبي ، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الواقعة.