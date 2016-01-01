طبيبة أسنان تنتحر شنقا داخل عيادتها بطنجة
بواسطة 46 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : طنجة
أقدمت طبيبة أسنان تبلغ من العمر 33 سنة ، على الانتحار شنقا داخل عيادتها، صباح يوم أمس الثلاثاء، بحي ظهر القنفود في طنجة .
و حسب موقع طنجة 7 ، جرى العثور على الطبيبة جثة هامدة داخل عيادتها ، دون أن تعرف لحد الان دوافع الحادث.
و جرى نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" من أجل التشريح الطبي ، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الواقعة.
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