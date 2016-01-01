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أخيرا...الحكومة تتحرك لمواجهة "شارجورات الموت" وهذا ما قررته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أخيرا...الحكومة تتحرك لمواجهة "شارجورات الموت" وهذا ما قررته

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

قررت الحكومة المغربية أخيرة الخروج عن صمتها والتحرك من أجل وضع حد للخطر المحدق الذي باتت تشكله الشارجورات الصينية الرديئة على حياة المواطنين بعدما غزت كامل التراب الوطني وتسبب في حرائق مميتة.

مصادر إعلامية أكدت أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، أعطى تعليماته لمصلحة حماية المستهلك، لتعقب شواحن الهواتف النقالة المقلدة، حيث سيتم إخضاع شحن الشارجورات المستوردة للمراقبة لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن ، قبل تسليم المستوردين ترخيصا بالتوزيع.

هذا واعتبر عدد من التجار أن هذا القرار سيساهم في إنعاش سوق التهريب خاصة أن جل الشواحن التي تسوق بالمغرب مصدرها شمال المملكة أو أقصى جنوبها، وبالتالي فإنه من الضروري أيضا أن يتم تغريم تجار الجملة والتقسيط المتاجرين في هذه الأنواع الرديئة أيضا حتى يتم منع تداولها.

 

 

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