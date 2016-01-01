بعد ليلة حمراء ماجنة، هذا ما وقع لسائح إسرائيلي ستيني بأكادير





أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تحولت الليلة الحمراء التي خطط لها سائح إسرائيلي بأكادير إلى ليلة سوداء بعدما أوقعه سوء حظه بين أنياب عصابة مؤلفة من شاب وفتاتين رموه في نهاية المطاف في مكان خلاء .

مصادر محلية قالت أن السائح الكبير في السن كلف شابا مغربيا بإعداد سهرة ماجنة، حيث قام هذا الأخير بجلب فتاتين إلى الفندق الذي يقيم فيه السائح، وشرعوا في السكر و"الحيحة" إلى أن فقد قدرته على التمييز، عندئذ قام الثلاثة بسرقة كل ما يملك ونقلوه خارج الفندق وتركوه مرميا في مكان بعيد.

هذا وقد أبلغ سكان محليون عن وجود شخص أجنبي يستغيث، لتحضر عناصر الأمن والإسعاف، حيث لازال البحث جاريا عن الجناة.