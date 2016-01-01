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عاجل .. انقلاب سيارة خفيفة ونقل 5 من أسرة واحدة للمستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. انقلاب سيارة خفيفة ونقل 5 من أسرة واحدة للمستعجلات

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل بطريق بين سوق السبت والفقيه بن صالح على مستوى منطقة الشكار ، حيث انقلبت سيارة خفيفة بجانب الطريق مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة ، من بينهم حالة حرجة لفتاة .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم نقل الجرحى الى مستعجلات مستشفى سوق السبت ، فيما حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادثة وفتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوعها.

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