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عوتاني .. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة خفيفة يسفر عن وفاة صاحب الدراجة

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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عوتاني .. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة خفيفة يسفر عن وفاة صاحب الدراجة

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

علمت "أخبارنا" من مصادرها أن حادثة سير مميتة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس أمام كلية الآداب والعلوم الانسانية بشارع ابن خلدون ببني ملال.

وحسب ما ذكره مصدر ل"أخبارنا" فقد وقع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة ودراجة نارية من نوع  sh ،أسفر عن نقل شاب على عجل للمستشفى الجهوي ببني ملال ، لكن نظرا لخطورة إصابته ونزيفه الدموي الحاد لفظ أنفاسه الأخيرة  .

هذا ، و تنامت بشكل مخيف حوادث السير ببني ملال وضواحيها ، لاسيما في صفوف أصحاب الدراجات النارية.

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