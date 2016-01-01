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الجديدة .. تلميذ يختطف زميلته و يقوم بتعذيبها بطريقة بشعة بعدما قررت انهاء علاقتهما

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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الجديدة .. تلميذ يختطف زميلته و يقوم بتعذيبها بطريقة بشعة بعدما قررت انهاء علاقتهما

أخبارنا المغربية : متابعة 

قررت غرفة جنايات ابتدائية مدينة الجديدة ، الحكم على تلميذ بعقوبة السجن 5 سنوات نافذة ، بتهمة اختطاف تلميذة وتعذيبها وكي مؤخراتها بواسطة قضيب حديدي. 

الواقعة حدثت شهر ابريل الماضي، حيث عمد التلميذ الى الانتقام من فتاة اقام معها علاقة خلال فترة قصيرة، ثم قررت الانفصال عنه، وربط علاقة جديدة مع شخص آخر.

الانتقام جاء بطريقة بشعة للغاية،  حيث اعترض سبيل الفتاة القاصر أثناء توجهها الى مدرستها حيث تتابع تعليمها الاعدادي ، و قام باشهار شفرة حلاقة في وجهها، وطلب منها مرافقته قسرا الى منزل خال بمدينة الجديدة، فطلب منها خلع ملابسها، وكبل يديها ورجليها بحبل، ومارس عليها الجنس، قبل ان يدخلها للمرحاض ويغطس رأسها في اناء ممتلئ بالماء، ثم يأخذها الى المطبخ، ويبدأ في كي مؤخرتها وبعض من أنحاء جسدها بقضيب حديدي عمد الى تسخينه بواسطة قنينة غاز. 

 
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