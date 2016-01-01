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مقتل مواطن إيرلندي بأكادير و الأمن يعتقل أربعينيا متورطا في الجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
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مقتل مواطن إيرلندي بأكادير و الأمن يعتقل أربعينيا متورطا في الجريمة

 أفادت السلطات المحلية لعمالة أكادير-إداوتنان بأن مصالح الدرك الملكي بتغازوت تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة ويحمل جروحا على مستوى الوجه، للاشتباه في تورطه في مقتل مواطن أجنبي من جنسية إيرلندية.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد تدخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد إشعارها من طرف حارس إحدى الإقامات السكنية بمنطقة تغازوت بتصاعد صراخ صاخب من داخل أحد المساكن ليتم العثور داخله على المواطن الأجنبي يحمل آثار عنف بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات الإصابة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي تم توقيفه داخل نفس المسكن في حالة سكر جد متقدمة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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