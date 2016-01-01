شاهد إثبات يتعرف على أحد المتهمين في قتل عنصر من القوات المساعدة في أحداث اكديم ازيك

تعرف شاهد إثبات، خلال جلسة أمس الثلاثاء من محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، على أحد المتهمين الذي تسبب في مقتل عنصر من القوات المساعدة اثناء هذه الأحداث، التي شهدتها مدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010.



وأكد الشاهد، وهو نقيب بالقوات المساعدة، أثناء الاستماع إليه أمس أمام المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية، أن المتهم محمد باني، الذي كان يقود سيارة رباعية الدفع، أثناء تفكيك المخيم، قام بدهس عنصر القوات المساعدة الذي كان يقوم بأداء واجبه فيما تمكن الشاهد من النجاة.



وتمكن الشاهد من التعرف على المتهم بعد أن قامت المحكمة بعرض جميع المتهمين أمامه.



وكانت المحكمة قد شرعت أمس في الاستماع لشهود الإثبات من قوات مساعدة ووقاية مدنية، فيما قررت تأجيل الاستماع لمحرري المحاضر من درك ملكي إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.