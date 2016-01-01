الرئيسية | حوادث وقضايا | طفلة تتعرض للاغتصاب من طرف معلمتها بسلا

طفلة تتعرض للاغتصاب من طرف معلمتها بسلا

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طفلة تتعرض للاغتصاب من طرف معلمتها بسلا

أخبارنا المغربية : متابعة

فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجرتها  طفلة تدعى هبة ،  حيث أكدت في فيديو نشره موقع " فبراير" ، أنها تعرضت للاغتصاب من طرف معلمتها في مدينة سلا.

و قالت الطفلة التي لم تتجاوز ربيعها السادس " معلمتي تبعاتني للتواليت و باستني ففمي و قاستني بصبعا ف اللور ".

و قالت والدة هبة إنها توجهت لمصالح الأمن من أجل تقديم شكاية، وكانت ابنتها تؤكد لرجال الأمن ما حدث لها دون تردد، لكن في اليوم الذي تواجهت مع معلمتها أمام الضابطة القضائية لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة " المعلمة خرجات فيها عينيها " ،  تضيف والدتها.

وقالت هبة لذات المصدر أن معلمتها " حنان  "  اعتدت على ثلاث تلميذات أخريات، بنفس الطريقة، لكن الخوف منعهن من اخبار عائلاتهم.

 
مجموع المشاهدات: 176 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات