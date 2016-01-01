طفلة تتعرض للاغتصاب من طرف معلمتها بسلا

أخبارنا المغربية : متابعة

فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجرتها طفلة تدعى هبة ، حيث أكدت في فيديو نشره موقع " فبراير" ، أنها تعرضت للاغتصاب من طرف معلمتها في مدينة سلا.

و قالت الطفلة التي لم تتجاوز ربيعها السادس " معلمتي تبعاتني للتواليت و باستني ففمي و قاستني بصبعا ف اللور ".

و قالت والدة هبة إنها توجهت لمصالح الأمن من أجل تقديم شكاية، وكانت ابنتها تؤكد لرجال الأمن ما حدث لها دون تردد، لكن في اليوم الذي تواجهت مع معلمتها أمام الضابطة القضائية لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة " المعلمة خرجات فيها عينيها " ، تضيف والدتها.

وقالت هبة لذات المصدر أن معلمتها " حنان " اعتدت على ثلاث تلميذات أخريات، بنفس الطريقة، لكن الخوف منعهن من اخبار عائلاتهم.