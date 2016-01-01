عاجل ... عودة الهستيريا في صفوف التلميذات واغماء أزيد من 20 تلميذة
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ثانوية حمان الفطواكي الاعدادية شهدت صباح اليوم حالة من الهستيريا والاغماءات في صفوف التلميذات ، حيث جرى نقل ازيد من 20 تلميذة الى مستشفى سوق السبت ، لتقدم لهن الاسعافات الأولية اللازمة.
الحادث استنفر السلطات المحلية والدرك الملكي ومديرية التعليم بالفقيه بن صالح ، وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب .
هذا واصبحت ظاهرة الهستيريا في صفوف التلميذات تشكل قلقا لدى الأسر والرأي العام ، لاسيما بعد تأكيد الأطباء أن الحالات لا تتعلق بمرض وإنما بهستيريا واغماءات عادية ، وسبق أن سجلت حالات بالفقيه بن صالح وأزيلال وخريبكة.
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