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مشارك فرنسي في "رالي المغرب" يلقى مصرعه بعد سقوطه في واد أم الربيع

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 45 دقيقة مضت
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مشارك فرنسي في "رالي المغرب" يلقى مصرعه بعد سقوطه في واد أم الربيع

أخبارنا المغربية 

أفادت السلطات المحلية لإقليم خنيفرة بأن مشاركا أجنبيا في رالي المغرب التاريخي للسيارات، ينحدر من إمارة موناكو، لقي مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد فقدانه السيطرة على السيارة التي كان يقودها وسقوطها من قنطرة على واد أم الربيع على مستوى الجماعة القروية "لهري" فيما لم يتعرض مرافقه لأي إصابة.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ المرافق وإخراج جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.

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