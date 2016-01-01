شيماء التي حلقوا شعرها تفجر مفاجأة مدوية خلال جلسة الاستئناف

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي خلفتها تصريحات الفتاة القاصر شيماء والتي تعرضت لاعتداء شنيع داخل كلية العلوم بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس بعدما أقدم طلبة تابعون للبرنامج المرحلي على حلق شعرها في محاكمة "جماهيرية".

وحسب مصادر محلية، فإن شيماء تراجعت عن التصريحات التي أدلت بها للشرطة القضائية والمحكمة الابتدائية، وأكدت أمام أمام غرفة الجنح الاستئنافية أن الطلبة الموقوفين على خلفية تعريضها للتعذيب وحلق رأسها لا علاقة لهم بقضيّتها لتبرئهم جميعا.

للإشارة فإن ابتدائية مكناس كانت قد أصدرت أحكاما صارمة في حق المتابعين 8 على خلفية الملف بلغ مجموعها 40 سنة نافذة.