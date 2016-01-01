مؤسف : نقل مريضة إلى المستشفى عبر "تريبورتور" بسيدي سليمان

أخبارنا المغربية

في عددها الصادر غدا، كشفت صحيفة الأخبار، أنها عاينت صباح يوم أمس الثلاثاء بسيدي سليمان، الطريقة التي تم بها نقل سيدة مريضة تتحدر من دوار اجديد، أحد الأحياء المهمشة المحسوبة على ما بات يعرف ب «منطقة الضفة الغربية»، نحو المستشفي الإقليمي للمدينة.

و كشف مقرب من هذه السيدة المريضة أن منطق الزبونية والمحسوبية المعمول به في الاستفادة من سيارات الإسعاف، دفعهم، كغيرهم من المواطنين البسطاء، إلى استعمال الدراجة الثلاثية العجلات المعروفة ب «التريبورتور» من أجل نقل مريضة نحو المستشفى ذهابا وإيابا.