عاوتاني ...شارجور صيني يتسبب في وفاة سيدة بعد احتراق سيارتها
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر محلية مراكشية أن سيدة فارقت الحياة متأثرة بخطورة الإصابات التي تعرضت لها جراء احتراق سيارتها بشكل شبه كامل على مستوى تراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش .
وحسب ذات المصدر، فإن النيران اندلعت فجأة داخل السيارة بسبب انفجار شاحن الهاتف النقال لينتشر الحريق بسرعة ويأتي على السيارة ، حيث تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات لةظل عدة أيام بالإنعاش إلى أن فارقت الحياة.
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