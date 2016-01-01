عاوتاني ...شارجور صيني يتسبب في وفاة سيدة بعد احتراق سيارتها

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية مراكشية أن سيدة فارقت الحياة متأثرة بخطورة الإصابات التي تعرضت لها جراء احتراق سيارتها بشكل شبه كامل على مستوى تراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش .

وحسب ذات المصدر، فإن النيران اندلعت فجأة داخل السيارة بسبب انفجار شاحن الهاتف النقال لينتشر الحريق بسرعة ويأتي على السيارة ، حيث تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات لةظل عدة أيام بالإنعاش إلى أن فارقت الحياة.