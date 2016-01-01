الرئيسية | حوادث وقضايا | عاوتاني ...شارجور صيني يتسبب في وفاة سيدة بعد احتراق سيارتها

عاوتاني ...شارجور صيني يتسبب في وفاة سيدة بعد احتراق سيارتها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاوتاني ...شارجور صيني يتسبب في وفاة سيدة بعد احتراق سيارتها

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية مراكشية أن سيدة فارقت الحياة متأثرة بخطورة الإصابات التي تعرضت لها جراء احتراق سيارتها بشكل شبه كامل على مستوى تراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش .

وحسب ذات المصدر، فإن النيران اندلعت فجأة داخل السيارة بسبب انفجار شاحن الهاتف النقال لينتشر الحريق بسرعة ويأتي على السيارة ، حيث تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات لةظل عدة أيام بالإنعاش إلى أن فارقت الحياة.

مجموع المشاهدات: 1003 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات