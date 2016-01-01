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أغرب من الخيال .. مشعوذون يستخرجون جثة رضيع مدفون في مقبرة الصويرة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أغرب من الخيال .. مشعوذون يستخرجون جثة رضيع مدفون في مقبرة الصويرة

أخبارنا المغربية : 

في خبر صادم ، قام مشعوذون، أمس الثلاثاء، باستخراج ثابوت يضم جثة طفل حديث الولادة مدفون في المقبرة البلدية للصويرة.

و حسب يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر في عدد الخميس 11 ماي الجاري، استنفر الحادث السلطات المحلية، وشكل موجة غضب استنكاري لدى عائلة الرضيع المتوفى.

و قام أفراد عصابة أخرى متخصصة في البحث عن الكنوز بالعبث بضريح سيدي البودالة (شمال مدينة آسفي)، وأحدثوا حفرة عميقة في بحثهم عن الكنوز.

و ينتشر البحث عن الكنوز من مجوهرات وقطع نقدية مخبأة تحت الأرض في العديد من المناطق الجنوبية خصوصاً ، وتشهد طرق التنقيب تطوراً من الأعمال اليدوية والحفر، وتكليف متخصصين في فك الطلاسم السحرية.

 
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