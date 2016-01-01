هدشي مايصدقوش لعقل... انتحار ستيني شنقا وهي الحالة الثانية اليوم و الرابعة في يومين
أخبارنا المغربية ــ جما ل مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شخصا ستينيا وضع اليوم الأربعاء حدا لحياته شنقا داخل منزله باحد احياء الفقيه بن صالح.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد حلت السلطات المحلية و المصالح الأمنية والشرطة العلمية والتقنية ، وفتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الرجل على الانتحار.
هذا وسجلت 4 حالات للانتحار في أقل من يومين ، حيث وضعت أربعينية حدا لحياتها شنقا بانزو بأزيلال ، ومعلم أول أمس شنق نفسه ببني ملال ، وتوفي اليوم رجل أربعيني شنقا بدار ولد زيدوح ، وهاهي الحالة الرابعة تسجل بالفقيه بن صالح ، كما انتحرت شابة الأسبوع الماضي شنقا أيضا بالفقيه بن صالح ، هذا دون أن نتحدث عن ثلاثة محاولات للانتحار سجلت اثنين بالفقيه بن صالح ،وواحدة أمس ببني ملال لفتاة حاولت القاء نفسها من سطح منزل أسرتها.
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