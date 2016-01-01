صراع بين أسرتين بالحجارة ينتهي بجريمة قتل
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن صراعا بين أسرتين وقع قبل قليل بضواحي ايت امحمد إقليم أزيلال ، استعملت فيه الحجارة انتهى بوفاة أربعيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها .
وحسب مصدر "أخبارنا" فقد جرى نقل سبعيني متهم بقتل الأربعيني في حالة خطيرة الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث أصيب هو الاخر جراء تبادل الضرب بالحجارة ، ويقول أن الضحية اعترض سبيله رفقة والدته واعتديا عليه دفاعا عن نفسه.
ولنا عودة بتفاصيل أكثر.
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