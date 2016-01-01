الساكنة تنتقم من "فراقشي" بطريقة وحشية وتسترد ماشيته نواحي سطات

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

عاقب سكان إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم سطات أحد أفراد عصابة متخصصة في سرقة المواشي " فراقشية" بطريقة وحشية، بعدما قيدوا يديه بواسطة حبل و انهالوا عليه بالضرب حتى أثبتوا في الضرب والرقي والرمل.

وحسب الصورة التي تتوفر عليه "أخبارنا المغربية"، فقد نفذ السكان ومالكوا المواشي التي تمت سرقتها ونقلها على متن سيارة من نوع داسيا،(نفذوا) وعيدهم بمعاقبة كل من يتجرأ على ممتلكاتهم ومواشيهم، فأدموا واحدا من "الفراقشية" وكسروا السيارة واستردوا ماشيتهم .

ساكنة المنطقة تنوب كل مرة عن رجال الدرك الغائبين عن المنطقة كما أضر بالكسابة من خلال تعدد حالات السرقة