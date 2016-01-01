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الجنس وراء مقتل سائح إيرلندي بتغازوت نواحي أكادير

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الجنس وراء مقتل سائح إيرلندي بتغازوت نواحي أكادير

 أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

اهتزت منطقة تغازوت السياحية ليلة أول أمس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن من أصول إيرلندية، بعد أن تلقى طعنات من خادمه بواسطة سلاح أبيض وسط بيته.

وأفادت مصادر موثوقة لموقع "أخبارنا المغربية" أن سبب هذه الجريمة يعود بالأساس إلى عدم إنصياع الخادم ذو الأربعين سنة والمنحدر من مدينة مراكش لنزوات ورغبات مشغله الجنسية، ما جعله يشتاط غضبا ويدخل معه في صراع حاد أدى به إلى توجيه طعنات قاتلة له.

وفور إخطارها بالموضوع هرعت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لمكان الحادث، حيث تم نقل الضحية في حالة جد حرجة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد دخوله قسم الإنعاش.

ومن جهة أخرى جرى إعتقال الجاني وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

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