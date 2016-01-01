فضيحة .. مستوصف صحي بدون طبيب مغلق في وجه المواطنين بلا سبب والساكنة تناشد وزير الصحة (فيديو)

أخبارنا المغربية : جمال مايس

تفاجأ صباح اليوم الخميس مواطنون باغلاق أبواب المستوصف الصحي لتاونزة إقليم أزيلال ، بدون سابق إنذار ، حيث انتظرت نسوة وشيوخ الممرض أمام الباب لساعات لكن دون جدوى.

ويحكي بعض المتضررين أن المستوصف بدون طبيب منذ شهور ، ويشتغل به ممرض وحيد رفقة ممرض متدرب ، لكن دائما ما يغيبون عن المستوصف ، وهو ما يدخل السكان في معاناة حقيقية ، خصوصا وأنه المرفق الصحي الوحيد المتواجد بالجماعة.

وناشد السكان وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة بضرورة تعيين طبيب وممرضة بالمستوصف المذكور.