فضيحة .. مستوصف صحي بدون طبيب مغلق في وجه المواطنين بلا سبب والساكنة تناشد وزير الصحة (فيديو)
أخبارنا المغربية : جمال مايس
تفاجأ صباح اليوم الخميس مواطنون باغلاق أبواب المستوصف الصحي لتاونزة إقليم أزيلال ، بدون سابق إنذار ، حيث انتظرت نسوة وشيوخ الممرض أمام الباب لساعات لكن دون جدوى.
ويحكي بعض المتضررين أن المستوصف بدون طبيب منذ شهور ، ويشتغل به ممرض وحيد رفقة ممرض متدرب ، لكن دائما ما يغيبون عن المستوصف ، وهو ما يدخل السكان في معاناة حقيقية ، خصوصا وأنه المرفق الصحي الوحيد المتواجد بالجماعة.
وناشد السكان وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة بضرورة تعيين طبيب وممرضة بالمستوصف المذكور.
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