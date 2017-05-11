انزلاق شاحنة يتسبب في إصابة 20 امرأة نواحي العرائش
بواسطة 3 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تعرضت 20 امرأة لإصابات متفاوتة الخطورة، صباح يومه الخميس، اثر حادثة سير خطيرة على مستوى منطقة بني عروس إقليم العرائش، غير بعيد عن ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش.
و حسب مصادر محلية ، فقد تعرضت شاحنة كانت تقل النسوة لانزلاق بسبب الأمطار، ما أسفر عن انقلابها وإصابة الراكبات بجروح.
و جرى نقل المصابات الى المستشفى الإقليمي لتلقي الاسعافات اللازمة.
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