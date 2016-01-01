تماس كهربائي يتسبب في اشتعال النيران في شاحنة محملة بمنتوجات الحليب والياغورت

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين طنطان والعيون، صباح امس الأربعاء، حادث احتراق شاحنة من الحجم الكبير محملة بمنتوجات الحليب والياغورت.

و ذكر موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم الخميس، أن الحادث وقع بالقرب من مقهى مهجور، مشيرا إلى أن أسباب اشتعال النيران بالشاحنة تعود لتماس كهربائي.

و اضطر سائق الشاحنة إلى النجاة بنفسه بعدما باغتته ألسنة النيران، التي انتشرت بشكل واسع وبدأت في التهام ف الشاحنة.

وحلت عناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية، بعين المكان لإخماد الحريق وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادثة.