خطير : الجيش الموريتاني يعتقل عناصر للبحرية الملكية المغربية بقرب لكويرة

أخبارنا المغربية ــ خاص

أفادت مصادر موريتانية انه تمت منذ لحظات في منطقة لكويرة عملية مطاردة الجيش الموريتاني للبحرية الملكية المغربية التي كانت في عملية مطاردة لمهربين.

وحسب مصادر فقد انتهت العملية بإعتقال 14 جندي تابعين للبحرية الملكية المغربية بمنطقة لكويرة الذين كانوا يطاردون زوارق تحمل كمية كبيرة من السجائر وأن الجيش الموريتاني كان يتغاضى الطرف عنها ويتستر عنها، بل ويوحي بمشاركة الجيش الموريتاني لعصابات التهريب بالكويرة ولحدود الساعة لازال الجنود المغاربة رهن الإعتقال !!

هذا وأكدت ذات المصادر أن موريتاتيا خرقت حسن الجوار وخرقت السيادة المغربية، في عملية قد تكون مدفوعة من الجزائر والبوليساريو بغية إثارة ملف الحدود معها وبغية فرض سيادتها على لكويرة.